L’armée à l’origine de la rivière fluo de Arue

Plusieurs photos de la rivière verte fluo à Arue avaient fait réagir les internautes vendredi. Finalement, le Commandement supérieur des forces armées en Polynésie (ComSup) a fait savoir qu’il était responsable de cette coloration. Il s’agit d’un « marqueur mer » utilisé par le Groupe d’intervention Nedex qui a rejoint la rivière lors d’un nettoyage. Selon l’armée, le produit n’est pas toxique pour la faune et la flore.

Les images de la rivière verte fluo de Arue ont fait le buzz sur les réseaux sociaux vendredi. Le mystère est finalement résolu. Samedi soir, le ComSup a fait savoir que le Groupe d’intervention Nedex (Ndlr : les démineurs) était responsable de cette coloration fluorescente. Lors du nettoyage d’un « marqueur mer périmé » qui sert à définir une zone par la fluorescéine, le produit s’est dispersé dans l’eau avant de rejoindre le réseau fluviale et la rivière. L’armée explique que le produit se disperse très rapidement et qu’il n’est pas toxique pour la faune et la flore. Le vert fluo ayant rejoint le lagon, le Gardian a effectué un tour de surveillance samedi après-midi pour s’assurer de l’absence de toute fluorescéine.