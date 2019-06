L’armée en guerre contre les clichés sur le paka

Dans le cadre des journées défense et citoyenneté (JDC), le centre du service national a organisé, ce mercredi, à la caserne Broche à Arue, une session liée à la Journée internationale contre l’abus et le trafic illicite de drogues. Mettre à mal les idées reçues sur le cannabis, et autres substances illicites, mais aussi sur l’alcool et le tabac, tel était le leitmotiv de cette journée.

C’est devant un auditoire composé de jeunes hommes et femmes de 17 à 24 ans que l’adjudant-chef Cyril Lorillon, commandant de la brigade de prévention de la délinquance juvénile, est venu informer les jeunes sur les substances psychoactives. Informer, et aussi mettre à mal les idées reçues que certains peuvent se faire sur le cannabis et autres substances illicites. Parmi ces nombreuses idées reçues, celle que le paka, étant une substance « naturelle », ne peut pas faire de mal à l’organisme, et aussi que celui-ci est une plante médicinale qui soigne des pathologies comme le cancer ou la maladie de Parkinson. Des idées toutes faites que l’adjudant-chef Cyril Lorillon a mis à mal, en faisant passer dans les rangs un questionnaire pour tester les connaissances des jeunes citoyens sur les méfaits de la drogue, mais aussi de l’alcool.

Quant à savoir si le travail de prévention et d’information a porté ses fruits, Radio 1 a interrogé deux jeunes femmes originaires des Marquises et il semblerait que le message soit bien passé.

L’accent était mis principalement sur la consommation de paka et d’alcool, l’ice n’a été que partiellement évoquée. Le ministère de la Santé ne possède aucune donnée sur la consommation d’ice et de paka. C’est pourquoi il met au point un questionnaire anonyme qui sera soumis aux jeunes lors des prochaines journées défense et citoyenneté par le centre du service national, afin d’avoir une idée précise de l’ampleur de ce phénomène et des actions nécessaires à mener pour mettre un terme à ce fléau. Ce que nous confirme le lieutenant colonel Szmytka, directrice du centre du service national de Arue.