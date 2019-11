L’armée ouvre grandes ses portes aux jeunes sans formation

Ce jeudi à la présidence s’est tenu le Forum de l’emploi organisé par Face Polynésie. Un Forum dont le but était de proposer aux demandeurs d’emploi, formations et informations afin qu’ils trouvent leur voie. Et pour beaucoup d’entre eux, l’armée est la voie royale pour appréhender l’avenir.

De nombreux demandeurs d’emploi des quartiers prioritaires des communes de Mahina, Arue, Pirae, Moorea, Papeete, Faaa, Punaauia, Paea et Papara étaient réunis sous le chapiteau de la présidence avec une seule idée en tête : bâtir leur avenir.

Parmi les sept stands d’informations présents, dont le Séfi, le Grepfoc, l’association d’insertion Te U’i Rau, et l’Adie, l’armée en comptait à elle seule trois. Le Rsma, l’armée de terre et la légion étrangère.

Si la Polynésie à ses spécificités par rapport aux autres territoires d’outre-mer, elle a ceci en commun avec eux : l’armée représente souvent l’unique moyen de trouver un emploi ou une formation pour les jeunes et de découvrir d’autres horizons que le bleu qui les entoure.

C’est donc sans surprise que les trois stands de « la grande muette » ont été pris d’assaut par une jeunesse demandeuse de formations et avide de découvertes. D’autant que l’armée en Polynésie recrute 400 jeunes par an, à peu près autant qu’à la Réunion, à ceci près que la Polynésie compte 283 000 habitants et La Réunion 866 000. Ceci pour plusieurs raisons, selon le brigadier chef Michael au Centre d’information et de recrutement de Arue, à commencer par l’envie de voir autre chose et surtout d’acquérir une formation.

Alors, l’armée, première pourvoyeuse d’emplois en Polynésie ?, « Oui » confirme Olivier Pote, directeur de Face Polynésie et initiateur du Forum de l’emploi. « L’armée donne sa chance à des jeunes qui n’ont pas de formation. »

Sans pour autant vouloir s’engager sous les drapeaux, certains à l’image de Stacy optent pour le RSMA dans l’espoir de trouver un emploi à la sortie.

D’autres comme Ludovic choisissent l’armée pour se prouver à eux-mêmes et aux autres qu’ils sont capables de devenir quelqu’un.