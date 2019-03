L’arrivée de l’Evangile célébrée à Tahiti

Le président Edouard Fritch s’est rendu lundi soir au Parc Aorai Tini Hau à Pirae pour la célébration de l’arrivée de l’Evangile.

Dans un discours en reo tahiti, le président a souligné l’importance de ce rassemblement, qui rappelle l’arrivée des premiers missionnaires protestants, le 5 mars 1797, à Tahiti. Evoquant la place de l’EPM (Eglise protestante maohi) dans la société, le Président a rappelé que l’exécutif polynésien avait fait en sorte, il y a plus de quarante ans de cela, en 1978, que la journée du 5 mars devienne un jour férié en Polynésie française.

Il a salué l’œuvre des confessions religieuses en Polynésie, afin d’assurer la cohésion de la société, et d’échanger sur des questions de fond, dans le respect des prérogatives de chacun, et dans une démarche d’écoute et de dialogue. La célébration de l’arrivée de l’Evangile en Polynésie française s’est poursuivie mardi avec notamment un rassemblement à Papeete.

D’après communiqué.