L’Artemisia annua, potentiel remède contre le covid-19, intéresse le Pays

Mercredi dernier, lors du Conseil des ministres, le ministère de l’Économie Verte a proposé d’étudier l’introduction de l’armoise (Artemisia annua), une plante aromatique et médicinale actuellement non référencée en Polynésie française. Si cette étude s’avérait concluante, les graines d’armoise pourraient être importées et cultivées sur le territoire.

Très réputée en médecine traditionnelle, notamment en Chine et en Afrique de l’Est, l’armoise est reconnue pour ses nombreux bienfaits sur la santé. Largement utilisée pour ses propriétés anti-oxydantes, anti-virales, anti-microbiennes, et anti-parasitaires (notamment dans la lutte contre le paludisme), elle est également étudiée avec beaucoup d’intérêt dans le traitement des cancers ou de virus responsables d’épidémies tels que le covid-19.

En avril dernier, l’armoise a particulièrement fait parler d’elle puisqu’elle a été recommandée par Andry Rajoelina, président de Madagascar, comme traitement préventif et remède potentiel contre le covid-19. C’est d’abord sur la plateforme Twitter que l’élu s’est exprimé: “(…) Pour lutter contre le covid-19, nous serons en mesure de distribuer la version améliorée d’un remède traditionnel composé de plantes médicinales malgaches dont l’efficacité a déjà été prouvée. (…) Bien que nous soyons toujours en attente des résultats des tests effectués en laboratoire, nous sommes confiants que nous avons le potentiel de changer le cours de l’histoire dans cette guerre mondiale contre l’épidémie”.

Pas moins de deux semaines plus tard, Rajoelina annonçait, à la télévision nationale, le lancement de la boisson médicinale « Covid-Organics », composée en grande majorité d’armoise. Il en profitait pour commander des milliers de bouteilles, à distribuer en très grande quantité dans tout Madagascar et dans plus de vingt pays d’Afrique et des Caraïbes.

Dès cette annonce, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a émis plusieurs mises en garde, affirmant que le breuvage n’avait fait l’objet d’aucune étude scientifique prouvant son efficacité et son innocuité. En effet, au moment du lancement, il n’avait été testé que sur vingt patients et sur une durée de trois semaines seulement. Cependant, Covid-Organics pourrait être une solution prometteuse et l’OMS, ainsi que de nombreux centres de recherches de renommée, mènent en ce moment des études scientifiques poussées pour prouver l’efficacité de la boisson, et de la plante Artemisia annua, en traitement préventif et curatif contre le covid-19.

La Polynésie française, qui possède une forte culture de la médecine traditionnelle, aurait l’opportunité de s’approprier l’usage de cette plante médicinale aux multiples vertus. Une étude de la Commission des sites et des monuments naturels (CSMN) permettra d’autoriser, ou non, l’importation de graines d’armoise sur le territoire.