L’AS Pirae participera bien à la Coupe du monde des clubs

Le Comité exécutif de la confédération océanienne de football (OFC) confirmé hier que l’AS Pirae représenterait bien l’Océanie lors du Mondial des clubs, aux Émirats Arabes Unis en février. Une première pour un club tahitien.

Les responsables du club avaient reçu l’heureux appel dès vendredi dernier, comme l’avaient révélé nos confrères de La Dépêche. Après le retrait d’Auckland City FC, la confédération océanienne de Football (OFC) proposait à l’AS Pirae de participer à la Coupe du monde des clubs de la Fifa, qui a aura lieu en février aux Émirats Arabes Unis. Une incroyable surprise pour le club tahitien qui devait tout de même présenter un dossier à la confédération. La confirmation est tombée hier. « L’OFC a pris, en accord avec les principes de mérite sportif, les mesures nécessaires pour garantir la participation d’un représentant du club océanien à la compétition, écrit l’organisation sur son site internet. À la place de l’Auckland City FC, le comité exécutif, avec l’approbation de la FIFA, a désigné l’AS Pirae de Tahiti comme représentant de l’Océanie à la Coupe du monde des clubs de la FIFA ».

Pirae, champion de Tahiti l’an passé, peut remercier la crise Covid et la propagation du variant Delta : ce sont les règles sanitaires très strictes de la Nouvelle-Zélande qui ont empêché le club kiwi de se déplacer aux Émirats. L’OFC aurait aussi contacté le club de Tiga, champion de Nouvelle-Calédonie, mais là encore le sanitaire s’est mis en travers du chemin : une bonne partie de l’équipe n’est pas vaccinée et ne peut donc pas quitter le pays. Créée en 2000 dans la lignée de la coupe intercontinentale, la Coupe du monde des clubs de la Fifa voit s’affronter les clubs champions de chacune des six confédérations de football continentales. S’y croiseront donc cette année le club de Chelsea, vainqueurs de la Ligue des champion de l’UEFA, les Brésiliens de Palmeiras, qui ont soulevé la Copa Libertadores, les Mexicains de Monterrey champions de la CONCACAF, le club égyptien d’Al-Ahly, vainqueur de la Ligue des champions de la CAF, les Saoudiens d’Al Hilal au nom de l’AFC. Le club d’Al Jazira, champion du pays hôte, complète le tableau et c’est contre les émiratis que l’AS Pirae doit débuter la compétition le 3 février. Suivront, en cas de victoire, Al Hilal, Chelsea en demi-finale, et le vainqueur du second tableau, en finale, le 12 février pour espérer soulever la Coupe du Monde des Clubs. Mission très difficile donc, mais cette participation, grande première pour un club tahitien, est en soi une victoire pour le club de Pirae.