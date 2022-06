L’Assemblée accueille la clôture de « Juin vert »

L’assemblée de la Polynésie française accueille ce samedi 2 juillet une opération de sensibilisation aux moyens d’éviter le cancer du col de l’utérus. De 9 heures à 16 heures des stands dédiés au bien-être – yoga, coaching bien-être, ukulele, maquillage, massage – mais surtout des mini-conférences qui seront données grâce à l’initiative de l’Institut du cancer en Polynésie. En fin de journée, un concert gratuit de Natura Jam clôturera l’événement.

Pour clôturer l’opération Juin vert, l’Institut du cancer de Polynésie française organise ce samedi une matinée de sensibilisation à l’assemblée de la Polynésie française. Massage, coach bien-être, yoga, atelier maquillage, mais surtout des mini conférences et des stands d’information, seront ouverts de 9 heures à 16 heures. La journée sera clôturée par un concert live et gratuit de Natura Jam de 15 heures à 16 heures.

L’objectif premier de cette opération c’est d’informer sur les moyens d’éviter le cancer du col de l’utérus, dont on dépiste une quinzaine de nouveaux cas par an. Le papillomavirus à l’origine de la maladie est détecté au moyen du frottis réalisé régulièrement par un gynécologue. L’acte médical est offert tous les trois ans aux femmes de 25 à 64 ans. Comme souvent, plus le cancer du col de l’utérus est détecté tôt, plus il y a de chances d’éviter des conséquences plus lourdes.

À noter que le vaccin contre le HPV (papillomavirus humain, sexuellement transmissible et responsable de plusieurs formes de cancer) administré aux adolescents, n’est pas encore gratuit en Polynésie française, contrairement à la métropole ou la Nouvelle-Calédonie. La Ligue contre le cancer a obtenu l’accord de principe du Pays sur ce point.