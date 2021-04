L’association « Ariitai Tatau pose ses aiguilles au fare des artisans à Faa’a

Les habitants de la commune de Faa’a l’ont peut être remarqué. Le salon de tatouage « Faaa Nui a tu te tatau » s’est ouvert ce lundi au fare des artisans de la mairie de Faa’a. Objectif : promouvoir le travail de nombreux jeunes artistes.

« Depuis ce matin, beaucoup de gens sont venus pour se faire tatouer. On constate un véritable engouement », annonce d’emblée Pai Ariitai, le président de l’association AriitaiTatau. Pai a ouvert ce matin, le salon de tatouage au fare des artisans de la mairie de Faa’a. L’espace de travail est dédié aux passionnés de l’univers du tatouage.

Pai ne cache pas sa fierté de pouvoir mettre en avant de jeunes tatoueurs pendant cette semaine. « Les jeunes tatoueurs sont heureux de pouvoir s’exprimer à travers cet art », affirme l’artiste. Sur place, les passionnés pourront apprécier les différentes réalisations mais ils pourront aussi se faire tatouer.

Par ailleurs, les tatoueurs s’affronteront pour produire le plus beau tatouage. Les créations devront reprendre deux thèmes : soit le Polynésien moderne, soit le Patutiki black. « Ce 4eme festival a pour but de mettre en avant la jeunesse et le métier de tatoueur », explique le président de l’association AriitaiTatau.

Le festival « Faa’a nui a tu te tatau », c’est du 5 au 11 avril 2021 au fare des artisans de la mairie de Faa’a. Samedi et dimanche : Concours de tatouage polynésien moderne et patutiki black. Pour plus de renseignement auprès de Pai ARIITAI, Président de l’association Ariitai Tatau, au 87 38 96 76.