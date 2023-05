L’association Synergie solaire de Polynésie est relancée

Créée en 2016, elle avait été mise en sommeil mais les professionnels ont décidé de la relancer pour « avoir des positions communes » à défendre auprès du gouvernement Brotherson.

Synergie solaire de Polynésie est relancée. Les professionnels du secteur de l’énergie solaire sont de nouveau réunis dans cette association, née en 2016 puis mise en sommeil après quelques déceptions politiques. Elle a été réactivée ce mardi avec pour objectif de « réfléchir collectivement aux enjeux et problématiques de la filière et mettre à plat tous ces sujets pour avoir des positions communes à défendre auprès des autorités », comme l’explique son président, Jimmy Wong, par ailleurs directeur de Sunzil.

Une dizaine d’entreprises et d’acteurs du solaire font partie de l’association comme Cegelec, Éco-énergie du groupe Wan, Engie service, Mana Solar, Solar Polynesie, Pacific Énergie… Pour Jimmy Wong, le solaire « se développe pas si mal » car « de plus en plus de Polynésiens ont compris l’importance de mettre du solaire sur leurs habitations ». Il y a également les premières fermes solaires qui vont se mettre en place. Mais il reste encore beaucoup de sujets que le syndicat souhaite aborder avec le nouveau gouvernement, comme les tarifs de rachat de l’énergie, la fiscalité, les taxes, le stockage de l’énergie, les délais, conditions et tarifs de raccordement… Jimmy Wong cite par exemple l’équipement des toits en panneaux solaires que le syndicat aimerait voir s’accélérer.

De meilleures incitations pour encore plus de panneaux photovoltaïques mais également les tarifs de rachat des installations photovoltaïques avec batterie, les nouvelles concessions des îles et les prochains appels à projets. L’association souhaite participer à l’élaboration du cahier des charges car les précédents appels à projets étaient « un peu compliqués et contraignants, ce qui ne favorisait pas à avoir les meilleurs tarifs de revente du kW/h » et estime qu’il faut « cadencer » les projets de fermes solaires car les prix des batteries restent encore élevés.

L’association, qui n’a « aucun a priori positif ou négatif » sur le gouvernement, espère le rencontrer et participer activement aux décisions prises sur les politiques énergétiques.