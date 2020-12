L’athlétisme polynésien a un nouveau directeur technique national

Laurent Hernu, ex champion de France de décathlon, élu « meilleur entraîneur de l’année » en 2014, arrive samedi au fenua pour redonner du souffle à l’athlétisme polynésien.

« Une grosse perte pour l’athlétisme picard », regrette Le Courrier Picard à propos de Laurent Hernu, qui était responsable du Centre national d’entraînement de Nogent-sur-Oise depuis septembre 2018. Mais un gain incontestable pour l’athlétisme polynésien.

Laurent Hernu, 44 ans, a signé un contrat de trois ans en tant que directeur technique national de la Fédération d’athlétisme de Polynésie française. Un poste pour lequel il n’a pas candidaté, raconte-t-il à nos confrères. C’est Olivier Angussan de l’AS Central Sport qui l’a approché, puis Cécile Gilroy, présidente de la fédération, qui a finalisé la décision. Laurent Hernu était venu à plusieurs reprises au meeting de Tahiti, et en 2016 pour participer à une mission d’encadrement. « C’est une jolie surprise et une proposition à point nommé pour moi, car j’avais de toute façon décidé de couper un peu, après cette année compliquée, avec les Jeux olympiques et les championnats d’Europe qui n’ont pas pu se disputer. »

Champion de France de décathlon de 2001 à 2004, 5e aux championnats d’Europe en 2003, Laurent Hernu a participé aux JO de Sydney en 2000, puis à ceux d’Athènes en 2004, où il avait obtenu une 7e place. Il a commencé à entraîner très tôt, alors qu’il concourait encore au plus haut niveau. En 2014 la Fédération française d’athlétisme le couronne meilleur entraîneur de l’année. Sa mission au fenua sera de développer l’athlétisme tant au niveau des athlètes que des entraîneurs. Mais, dit-il, « je n’y arrive pas en terrain conquis. Je vais d’abord voir comment tout s’articule et ensuite je commencerai à donner mes idées, et mettre des choses en place, notamment pour la formation… »