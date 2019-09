L’Autorité polynésienne de la concurrence s’attaque à l’importation et la distribution

L’Autorité polynésienne de la concurrence (APC) a publié vendredi son « avis relatif aux mécanismes d’importation et de distribution en Polynésie française », résultat d’une autosaisine qu’il aura fallu plus de trois ans pour livrer. Un rapport de 122 pages qui examine la structure des prix en Polynésie française, que Radio1 va détailler toute la semaine. Pour commencer, les chiffres.

C’était la première autosaisine que l’Autorité de polynésienne de la concurrence a voulu faire, à sa création en 2016. Mais l’étude sur l’importation et la distribution des produits de consommation courante avait été repoussée par le calendrier chargé de l’APC, qui se doit de donner la priorité aux saisines du gouvernement, et par un service d’instruction qui n’a pas toujours été au complet. Ce n’est que début 2019, confie le président de l’APC Jacques Mérot, que l’autorité a pu reprendre ses travaux, notamment soumettre les principaux acteurs à des auditions et des questionnaires, et mettre en place une consultation publique qui a eu lieu du 14 juin au 15 juillet dernier.

Le territoire ultramarin le plus cher de la République

Selon les enquêtes de l’ISPF, en 2016 le prix du « panier » moyen polynésien était plus élevé de 38,5% que le même panier en métropole (+33% en Nouvelle-Calédonie, +12,5% en Guadeloupe, +7,1% à La Réunion), faisait de la Polynésie française le territoire ultramarin le plus cher de l’ensemble français.

« Ces écarts sont croissants et particulièrement élevés pour les produits alimentaires, dont les prix ont augmenté de 47% depuis 2007, note l’APC, ce qui affecte plus sensiblement encore le pouvoir d’achat des ménages les plus modestes, pour lesquels ces produits représentent une part importante de leur budget (plus de 30% contre 12% pour les ménages les plus aisés) ». Après une courte pause en 2018 due à la baisse des prix des produits de la mer,« l’inflation des produits alimentaires est repartie en 2019 ».

La réglementation des prix (produits de première nécessité et produits de grande consommation), des protections de marché élevées et le développement de la grande distribution « n’ont donc pas permis de modérer les prix payés par les ménages polynésiens, » écrit l’APC.

La marge des distributeurs représente 44% du prix total

L’Autorité polynésienne de la concurrence détaille la structure de coût des produits. Le prix d’achat initial ne représente que 27% du prix total d’un produit. Les coûts de transport représentent 8%, les droits et taxes d’importation 8% également :« L’éloignement et l’isolement de la Polynésie française ne suffisent pas à expliquer la totalité des surcoûts ».La TVA représente 13% en moyenne. Reste 44%, imputables à la marge commerciale des distributeurs – importateurs-grossistes et détaillants.

Trois types de facteurs en jeu

L’APC examine ensuite les facteurs géographiques, en se penchant sur la provenance des produits, le transport international et ses relais locaux (port et acconiers), et même le facteur foncier. Puis viennent les facteurs réglementaires, avec les barrières tarifaires et non tarifaires (comme les quotas-, la réglementation des prix, l’effet de la défiscalisation locale et les restrictions aux investissements étrangers.,Enfin, vient la structure du marché, avec un examen de la production locale, des circuits d’importation, la situation des petits commerçants, et même « une faible culture de la concurrence et des droits des consommateurs. »

Focus sur 4 problématiques et les recommandations de l’APC

L’avis de l’Autorité polynésienne de la concurrence dans son intégralité :

