Le 13e Forum de l’emploi à Arue

La commune de Arue avait réuni 28 intervenants pour accueillir les demandeurs d’emploi et les futurs créateurs d’entreprise. On notait une présence importante de l’Armée – Terre, Air, Marine, Légion – ainsi que gendarmerie, et des services du Pays, comme la DICP et la Sofidep, qui aident les porteurs de projets.

Donner des idées et orienter les jeunes, mais aussi les adultes dans leur recherche d’emploi ou leur projet d’entreprise, c’est le but de ce Forum de l’emploi que Arue organisait ce matin dans le cadre du contrat de ville. Entreprises et armée, mais aussi services du Pays qui ont la possibilité d’accueillir des jeunes en CAE ou en service civique étaient présents pour leur donner un avant-goût de la vie professionnelle et des différentes options qui s’offrent à eux. Même la direction des impôts était présente, pour expliquer les démarches à faire lorsqu’on crée son activité. Roxane Teoru, animatrice en charge de l’accompagnement professionnel, explique que 28 intervenants sont mobilisés pour ce forum.

Vaimiti, diplômée dans le domaine du tourisme depuis le mois d’août, connaissait déjà un peu le monde militaire, en tant que réserviste d’une section de combat au Rimap-pf. La période n’étant pas favorable au tourisme, elle a saisi l’opportunité d’aller travailler pour l’armée de l’Air en tant qu’agent de recrutement. « On est vraiment bien accompagné », dit-elle.

Christian de la fondation Face recrute régulièrement des jeunes en service civique pour l’atelier de réparation de matériel électronique. « Tous les jeunes que j’accompagne, j’essaye déjà de les motiver à reprendre confiance en eux, voir avec eux ce qu’ils veulent faire après leur service civique. Mon collègue David les forme aux entretiens, au savoir-être. »

Il y aurait aujourd’hui 300 à 400 demandeurs d’emploi sur la seule commune de Arue.