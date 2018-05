Le 19 mai, l’heure des virtuoses du conservatoire

Concerto de Mozart, Romance de Svendsen, opéra italien… Le grand concert symphonique du conservatoire a lieu samedi 19 mai à 19h30 au grand théâtre de la maison de la culture.

Le grand concert de l’orchestre symphonique du Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF) est prévu le 19 mai à 19h30 au grand théâtre de la maison de la culture. C’est le rendez-vous le plus important pour la section classique du CAPF. 50 musiciens dirigés par Frédéric Rossoni, des solos de piano et de violon, et une deuxième partie consacré eà l’opéra italien avec le chœur des adultes du conservatoire. Les billets sont en vente sur place et sur le site internet maisondelaculture.pf.

La soirée sera divisée en deux actes. Dans une première partie, l’orchestre symphonique sera dirigé par Frédéric Rossoni et accompagné par deux jeunes solistes virtuoses, Chiara Rossoni (sa fille de 16 ans) au piano et Ludovic Chan (17 ans) au violon. Pour le maestro Frédéric Rossoni, c’est un petit morceau de sa vie qui sera sur la scène.

La deuxième partie du spectacle sera consacrée à l’opéra italien. Jean-Marie Dantin, qui dirige le chœur des adultes du conservatoire, dirigera ses 40 chanteurs et les 50 musiciens de l’orchestre symphonique, pour un voyage dans le monde de l’opéra italien. Verdi, Rossini, Puccini, Masscagni sont au programme. Pour Jean-Marie Dantin, c’est l’enfance qui refait surface.

Le grand concert symphonique du conservatoire, c’est samedi 19 mai à 19h30 au grand théâtre. Les billets sont en vente sur place et sur le site internet maisondelaculture.pf.