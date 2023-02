Le 31e Dixit est paru

Radio1 recevait jeudi midi Dominique Morvan, fondatrice et rédactrice-en-chef de Dixit. La « revue économique, sociale et culturelle de Polynésie française », publiée chaque début d’année par les éditions Créaprint, propose en près de 350 pages un tour d’horizon toujours très instructif du fenua.

Après trois ans de crise, d’abord sanitaire puis économique, où en est la Polynésie ? Quels défis doit-elle affronter ? Y est-elle suffisamment préparée ? Dixit, connu pour son classement des entreprises qui est à lui seul un baromètre indispensable, ne déroge pas à la tradition : les 200 premières entreprises sont classées par chiffre d’affaires – 2021, puisque l’année fiscale 2022 ne sera close qu’au 31 mars prochain – et par effectifs. Sur le plan du chiffre d’affaires, c’est le pôle distribution du Groupe Wane qui se place loin devant, avec un CA de plus de 53 milliards de Francs, suivi de loin par le groupe Brasserie de Tahiti qui affiche un CA de 26,6 milliards. EDT se classe en 3e position, mais sans révéler ses chiffres. Dominique Morvan explique comment est établi ce classement, qui à lui seul demande trois mois de travail.

Mais les chiffres d’affaires, qui selon les projections devraient faire un nouveau bond en 2022, ne sont qu’une partie de la photographie. Si certains secteurs vont bien – le tourisme, le bâtiment – le nombre de permis de construire a bondi de plus de 24% l’an dernier – ou les énergies renouvelables, les entreprises polynésiennes et les consommateurs souffrent des effets des chocs exogènes comme la guerre en Ukraine. C’est pour cela que Dixit consacre un cahier spécial à l’approvisionnement. La Polynésie est en pleine « prise de conscience de nos fragilités », dit-elle.

La solution passe notamment par l’élargissement et le creusement de la passe de Papeete, dont les études ont été retardées. « On parle de 7, 8 milliards de Francs, et ce sont des décisions politiques importantes à prendre. Quand un bateau ne peut pas rentrer à Papeete et que la marchandise doit faire des milliers de kilomètres en plus, ça impacte tous les consommateurs », dit Dominique Morvan.

Dixit 2023 propose aussi un dossier géopolitique, « qui explique le rôle important de la Polynésie au milieu du Pacifique et sur ces routes maritimes. » Les autres grands dossiers de cette édition sont consacrés au tourisme, aux télécoms et aux enjeux « cyber », à l’environnement et au développement durable, à l’énergie, à la santé. Chacun est illustré d’un entretien avec une figure du secteur. Les sujets de société et les sujets culturels ne sont pas oubliés : fait nucléaire, violences conjugales, adoptions.

Enfin, à travers les pages consacrées au cadre institutionnel, aux réglementations fiscales et sur l’emploi, le Dixit reste un outil indispensable pour tous ceux qui veulent entreprendre au fenua ou simplement mieux le comprendre.