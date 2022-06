Le 33e Heiva Rima’i est ouvert jusqu’au 17 juillet

« Présenter la richesse et la diversité de l’artisanat traditionnel polynésien », c’est l’objet du Heiva Rima’i qui a ouvert ce jeudi au parc expo de Mama’o, juste à côté des papios. Jusqu’au 17 juillet et de 9 heures à 17h30, on y trouve des stands de tressage, d’horticulture, de couture et même un stand de massage. Des animations sont aussi prévues tout au long du mois.

Comme chaque année au mois de juillet, les artisans de Polynésie se mobilisent à l’occasion des festivités du Heiva pour une grande exposition regroupant des artisans des cinq archipels. C’est Nathalie Teariki qui conduit les opérations encore une fois. La présidente du comité Tahiti i te rima rau a accueilli ce jeudi le ministre de la Jeunesse et des sports ainsi que la ministre de l’Éducation, en musique et avec un groupe de danse, pour l’ouverture officielle de l’exposition qui durera jusqu’au 17 juillet.

Le rendez-vous était attendu des exposants qui prennent l’avion pour y participer, mais cette fois-ci pas de stand des îles Marquises, car « ils se préparent à l’organisation du festival » des arts des Marquises, explique Nathalie Teariki. Horticulture, couture, tressage, sculpture, mais aussi massage traditionnel sont à l’honneur. Pour les mettre en valeur, des animations – concours, ateliers de formation – sont programmés tout au long de l’événement.