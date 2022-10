Le 7e forum de l’économie bleue débute ce mercredi

Le cluster maritime organise à la présidence ces 19 et 20 octobre son 7e forum de l’économie bleue, baptisé « Azimut 2030, entre préservation, productivité et résilience ». Après trois ans sans rencontres, il est temps pour la communauté des professionnels de la mer de faire le point sur leurs objectifs, et de déterminer une nouvelle feuille de route maritime pour la Polynésie française.

Voilà déjà trois ans que le Cluster maritime Polynésie française (CMPF) n’a pas pu tenir ses rencontres annuelle. L’heure des retrouvailles a sonné pour les professionnels du milieu maritime qui participeront à partir demain au 7e forum de l’économie bleue. Le rendez-vous, donné sous le chapiteau de la présidence, est l’occasion de dresser un bilan de l’action du cluster depuis sa création en 2014, mais surtout d’aller de l’avant. « Tous les domaines de l’économie bleue seront représentés, précisent les organisateurs, afin de travailler en intersectorialité ». Parmi ces secteurs, qui se nourrissent les uns les autres, celui des « ressources marines (pêche, aquaculture, perliculture) », des « formations maritimes pour les problématiques liées au manque de marins et à la montée en compétences », le « transport maritime interinsulaire et international », les « infrastructures portuaires et nautiques, la construction et réparation navale, le tourisme nautique et de croisière, les énergies marines renouvelables, la recherche et innovation, sécurité et sauvetage en mer, la préservation de l’environnement marin et de la biodiversité marine, ainsi que les services en appui au développement de projets structurants. »

Au programme des discussions, trois thématiques majeures : « le maritime dans la société polynésienne » , « transports et modernisation portuaire » et « le maritime : la cause des archipels ». De quoi alimenter, une fois les discours de présentation terminés, des « ateliers et échanges participatifs » pour établir la future « feuille de route maritime » du pays. Baptisé « Azimut 2030, entre préservation, productivité et résilience », cet événement a pour objectif fondamental de « déployer le potentiel de l’économie bleue pour la décennie à venir et de trouver les bons arbitrages dans la recherche d’équilibre entre la productivité de nos secteurs, la préservation à long terme de nos milieux marins et la résilience au changement climatique pour nos îles » précisent les organisateurs.

