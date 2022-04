Le Amuitahiraa soutient Marine Le Pen au second tour pour contrer le Tapura

Le Amuitahira’a annonçait mercredi lors de son conseil politique, soutenir Marine Le Pen pour le deuxième tour de l’élection présidentielle. Gaston Flosse estime qu’on peut le qualifier « d’élection entre les soutiens au Tapura et ceux au Amuitahira’a ». Il est aussi revenu sur le choix de Sylviane Terooatea en tant que candidate aux législatives sur la troisième circonscription.

Première prise de parole officielle après le premier tour de l’élection présidentielle 2022 pour le Amuitahira’a no te nuna’a ma’ohi : Gaston Flosse et les candidats du parti aux élections législatives – à l’exception de Jonathan Tarihaa candidat sur la deuxième circonscription – ont donné une conférence de presse au siège du parti ce jeudi.

Sylviane Terooatea candidate sur la troisième circonscription espère le soutien de Faa’a et Punaauia

C’était l’occasion de présenter officiellement la candidate Sylviane Terooatea sur la troisième circonscription. Elle a été choisie mercredi par le conseil politique « à la majorité, souligne Gaston Flosse, et non l’unanimité, avec sept voix contre ». Elle aura pour suppléant Martial Teroroiria lui aussi originaire des îles Sous-le-Vent. « C’est bien la première fois qu’on sera deux candidats des îles », souligne l’ancienne tavana d’Uturoa. Elle espère surtout avoir le soutien de Faa’a et Punaauia, mais aussi des Raromata’i et de la gente féminine.

Second tour : « une élection entre les soutiens du Tapura et ceux du Amuitahira’a »

Lors du conseil politique, le parti a également annoncé soutenir Marine Le Pen pour le second tour de l’élection présidentielle, après le défaite de Valérie Pécresse qu’il soutenait au premier tour. Gaston Flosse est revenu ce jeudi sur les chiffres du scrutin : il estime le score d’Emmanuel Macron en Polynésie « faible compte tenu des moyens du Tapura huiraatira » qui le soutient localement. « Notre électorat a déjà soutenu Marine Le Pen, explique Gaston Flosse, alors nous allons faire campagne ». Mais pas cette semaine, au vu de l’actualité religieuse. La campagne du Amuitahira’a battra son plein la semaine prochaine selon ses représentants. « Bien-sûr on peut imaginer que ces élections seraient non plus entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le Tapura étant le seul soutien de Macron, mais une élection entre les soutiens au Tapura et au Amuitahiraa. »

Quant à la deuxième place de Marine Le Pen, en dépit du non soutien du Amuitahira’a, elle serait due à des voix que le parti orange aurait fédérées en 2017 et qui n’auraient pas suivi son appel cette année à voter Valérie Pécresse. Gaston Flosse a son explication : la large abstention est due au fait que « tout le monde a fait le bilan des actions d’Emmanuel Macron en Polynésie » soit, selon lui, rien.

Et puis celle qui vole la vedette à tous les candidats, c’est l’abstention que Gaston Flosse souligne comme « un autre avertissement ». « On entend souvent dans nos réunions que les gens de désintéressent de la politique. C’est un avertissement adressé au président Fritch pour lui dire ‘Votre politique ne convient plus au pays, vous êtes à côté de la plaque.' »