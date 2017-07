Le bal du Tiurai pour « faire rêver les mémoires des gens »

Le bal populaire du Tiurai fait son retour cette année dans les jardins de la mairie de Papeete. Les vedettes d’hier et d’aujourd’hui vont assurer le spectacle à partir de 18h, vendredi 14 juillet.

Replonger dans l’ambiance du Tahiti d’antan le temps d’un soir : c’est le programme du dîner-dansant organisé par Christophe Longelin et Karl Brinckfieldt ce vendredi 14 juillet, dans les jardins de la mairie de Papeete. Antoine Arakino, Cyril Tetiarahi, Georges Bonnet et Vaitiare Tuhoe font partie des artistes qui animeront ce bal populaire du Tiurai, et ils sont prêts à « marquer les esprits », disent-ils.

L’événement aura lieu dans les jardins de la mairie de Papeete, de 18 à 3 heures du matin, vendredi 14 juillet. Les tarifs vont de 3 000 Fcfp à 5 000 Fcfp pour les dîneurs, qui peuvent prendre leur billet jusqu’à jeudi midi. Les places sont vendues par table de huit ou à l’unité. Pour les non-dîneurs, les tarifs en vigueur sont de 1 000 Fcfp en prévente et de 1 500 Fcfp sur place.

Une partie de l’argent récolté sera reversé à Torea Faa’ara, une association qui encadre la vie familiale au sein du quartier de la Mission.