Le bibliobus de Moorea a besoin de vous !

La Fondation Anavai lance une collecte de fonds pour remettre en état le bibliobus de Moorea, qui sillonne les quartiers prioritaires et les écoles de l’île sœur depuis 2014.

Depuis 2006, l’unique bibliothèque de Moorea a ouvert ses portes face aux écoles de Teavaro. Elle est gérée par l’association Faa Ruperupe, depuis sa création. Pour les enfants et leurs familles ne pouvant s’y rendre, le bibliobus va à leur rencontre. Malgré un début d’année scolaire quelque peu chamboulé, le bibliobus se prépare à reprendre son itinérance pour la rentrée 2021-2022.

L’association lance ainsi un appel à la générosité afin de financer la rénovation extérieure de son bibliobus afin de lui donner un aspect plus attrayant pour les enfants. Depuis 2014, celui-ci circule toute l’année dans les quartiers prioritaires et les écoles de l’île sœur. Garé à l’air libre, à la mairie de la Commune de Moorea-Maiao, il est soumis aux éléments météorologiques, qui ont fortement dégradé son revêtement signalétique. L’intérieur du bibliobus a entièrement été refait par un bénévole et financé gracieusement par une société locale. Le bibliobus n’attend plus qu’une rénovation extérieure avant de reprendre son itinérance. Elle a besoin de trouver 258 215 Fcfp très exactement, montant du devis de peinture et carrosserie, explique Vaheana Chang de la Fondation Anavai.

En ces temps particuliers, il est primordial de ne pas accentuer les écarts d’accès à l’éducation pour nos enfants, en favorisant la lecture pour tous, dit la Fondation Anavai qui a lancé vendredi cette collecte de dons. Elle se poursuivra jusqu’au 31 octobre prochain.

