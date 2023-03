Le Big band fête le jazz avec des grandes voix du fenua

Le Big Band du Conservatoire fera encore une fois vibrer le Petit théâtre vendredi et samedi 24 et 25 mars pour les Nuits du Jazz. Sur scène, aux côtés de la trentaine de musiciens dirigés par Frédéric Rossoni, le public pourra écouter la crème des chanteurs du pays s’attaquer à un répertoire « très varié », mais aussi des solistes et des invités surprise.

Un Big band, un maestro, des chanteuses et chanteurs et des surprises tout au long de la soirée… La recette des Nuits du jazz a depuis longtemps pris dans le cœur des mélomanes du fenua, qui se donnent une nouvelle fois rendez-vous au Petit théâtre, ce weekend, pour venir swinguer tous ensemble. Sur scène, la trentaine de membres du Big Band de jazz du Conservatoire, mêlant élèves et professeurs, accompagnera cinq voix du fenua : Taloo Saint Val, Frédéric Missir, plutôt connu dans le milieu de la joaillerie, mais qui avait impressionné, l’année dernière pour son premier passage sur la scène du Petit théâtre, Reia Poroi, Jean Croteau et la jeune Lylia Aymain, 14 ans et déjà expérimentée sur scène puisqu’elle a joué pour les voix ds Outremers à l’Opéra de Paris, lors d’une édition précédente de ces Nuits du jazz ou plus récemment en première partir d’André Manoukian. Le tout, bien sûr, sous la direction de l’incontournable Frédéric Rossoni. Un chef d’orchestre et maître de cérémonie qui promet une fois encore, un répertoire renouvelé et éclectique : « Ça n’est pas que du jazz, il y a des choses qui sont plus du domaine du funk, du blues, de la soul, de la variété… C’est très varié ».

Comme chaque année, Frédéric Rossoni préfère garder la surprise sur les morceaux mais aussi sur certains invités qui viendront donner de la voix ou de l’instrument. On sait que la professeure de flûte du conservatoire, Vaianu Walker, montera sur scène, et qu’un élève passant son Brevet d’étude musicale en Jazz :

Le Big Band du conservatoire prépare d’autres concerts plus tard dans l’année. Les places pour ces deux représentations exceptionnelles sont en vente à la Maison de la Culture et sur son site internet.