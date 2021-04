Le bilinguisme : « un atout cognitif majeur »

Bientôt un ou une premier(e) agrégé(e) en tahitien L’agrégation de langues de France est une section spécifique de l’agrégation de l’enseignement du second degré qui existe depuis 2018. C’est en 2016 que Manuel Valls, alors Premier ministre, annonce la création d’une agrégation « langue et culture corses » lors d’un déplacement sur l’île. Cette nouvelle spécialité de l’agrégation est finalement créée en mars 2017 par la ministre de l’Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, avec sept langues régionales différentes : le basque, le breton, le catalan, le corse, le créole, l’occitan et le tahitien. En 2018, un premier concours externe s’est déroulé pour trois langues (breton, corse et occitan), avec une place pour chaque. En 2019, un nouveau concours a été organisé pour trois langues. Et enfin, en 2020, le concours ouvert pour deux langues : basque et tahitien. Il y aura donc pour la première fois, un ou une agrégé(e) en tahitien. L’agrégation s’obtient sur concours et il est possible de la passer dans plusieurs domaines : lettres, sciences, histoire, musique, philosophie, économie et gestion, sport, géographie… L’agreg, comme elle est parfois surnommée, est un concours très difficile qui comprend des épreuves écrites, puis orales. Ceux qui l’obtiennent constituent « l’élite » des professeurs français. Pour le second degré, c’est le grade le plus élevé. Les épreuves de cette première agrégation de langues de France option tahitien auront lieu au vice-rectorat de la Polynésie française du 28 au 30 avril. Trois candidats sont en lice.