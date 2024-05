Le « Bill Gates de Mazamet », réfugié à Tahiti, poursuivi pour escroquerie en France

Un homme de 27 ans risque 18 mois et un mandat d’arrêt pour avoir escroqué plus de 140 millions de Fcfp en se faisant passer pour un génie de l’informatique et de la finance en ligne. Réfugié à Tahiti où il a pignon sur rue, il pourrait s’il est condamné être incarcéré ici. Le délibéré est attendu pour le 25 juin.

Corentin Decaen avait bien commencé. Dès ses 16 ans, il avait été qualifié de « Bill Gates de Mazamet ». Onze ans plus tard, il est accusé, et son père avec lui, d’avoir escroqué plusieurs dizaines de personnes pour un préjudice de plus de 1,2 millions d’euros (143 millions de Fcfp). L’audience s’est tenue en début de semaine à Castres, où le procureur a requis 18 mois de prison à son encontre.

Selon nos confrères de La Dépêche.fr, il a sévi de 2014 à 2018 en métropole. D’abord avec une entreprise informatique fictive par laquelle il récoltait des financements pour un soi-disant « bracelet électronique innovant ». Il est monté en gamme avec la création d’une fausse banque en ligne, et d’une société de conseil en placements en cryptomonnaies.

Dépenses somptuaires et pyramide de Ponzi

Mais l’argent récolté par Corentin Decaen est parti dans un train de vie « fastueux », a révélé l’enquête : location de manoir avec domestiques, voyages lointains, et remboursement des premiers investisseurs sur le schéma classique de la pyramide de Ponzi. Il aurait fait une soixantaine de victimes, y compris ses propres salariés.

Corentin Decaen a reconnu les faits au cours des investigations, mais il était absent aux trois audiences programmées – il y a eu deux renvois – invoquant des hospitalisations suite à des tentatives de suicide. Il n’était pas représenté, ayant omis de régler les honoraires des avocats qui le représentaient, indiquent nos confrères. Le jeune homme vit depuis quelque temps à Tahiti, où il se déclare « consultant en informatique » et a enregistré une société baptisée « Nuicom ». il aurait même dispensé des formations au sein d’un organisme local, qui l’affiche encore sur son site comme « enseignant spécialisé en IA/machine learning ».

Si le tribunal de Castres suit les réquisitions du procureur, Corentin Decaen pourrait être incarcéré au fenua.