Le biopic sur Marlon Brando à Tetiaroa se dévoile dans une bande-annonce

La Polynésie est à l’honneur dans ce biopic, centré sur le début des années 70, quand l’acteur doublement oscarisé a eu le coup de foudre pour Tetiaroa, et fait le pari fou d’y installer une retraite écologique.

« Il était une fois un acteur de légende, un architecte environnemental et un rêve tahitien ». La bande annonce de Waltzing with Brando, un film dédié au célèbre acteur américain, centré sur la période 1969-1974, vient d’être dévoilée. Outre la ressemblance frappante entre l’acteur principal Billy Zane (vu dans Titanic) et Marlon Brando, les décors de Polynésie sont particulièrement à l’honneur.

En effet, le film réalisé par Bill Fishman traite particulièrement de la transformation de l’atoll de Tetiaroa, acquis par l’acteur après le tournage des Révoltés du Bounty. Le scénario s’inspire directement des mémoires de l’architecte Bernard Judge (Waltzing with Brando : Planning a Paradise in Tahiti), avec qui l’interprète du Parrain a imaginé et conçu son projet de retraite écologique sur un atoll coupé du monde. La bande annonce présente notamment l’acteur tentant de créer de l’eau potable potable à partir de sa propre urine, ou de l’électricité au moyen d’un élevage d’anguilles. On y aperçoit aussi l’atterrissage d’un avion, sur ce qui n’est alors qu’une piste en terre, ou encore les réticences des investisseurs.

Tourné en 2021, à Moorea, Tahiti et Tetiaroa, le film devrait sortir en 2025. Il sera présenté en avant-première au Festival du film de Turin, prévu du 22 au 30 novembre en Italie.