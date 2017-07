Le bras de fer des cantiniers de Moorea continue

Le rififi entre la commune de Moorea-Maiao et la fédération des cantines scolaires, Ta’u Tama Here, n’est toujours pas terminé. Mercredi dernier, la commune a lancé des avis de recrutement pour la régie communale qui sera mise en place dès la rentrée prochaine. Mais les employés de la fédération Ta’u Tama Here n’ont pas postulé et craignent toujours d’être repris sans leur ancienneté.

L’ambiance n’est toujours pas au beau fixe sur l’île sœur entre la commune et la fédération Ta’u Tama Here. Alors que les employés de la fédération finissent le déménagement du matériel à l’intérieur des cantines, ils ne savent toujours pas à quelle sauce ils vont être mangés. Surtout depuis que des appels à candidature ont été lancés, mercredi dernier, par la commune pour recruter du personnel pour la future régie des cantines scolaires. Selon Gisèle Teheiura, de la CSIP, un courrier a été envoyé au tavana de Moorea, Evans Haumani, listant les personnels à reprendre dans la future régie communale. Sans réponse, Gisèle Teheiura se dit pessimiste quant à leur avenir : « On attend, cette semaine, de voir si la commune va répondre favorablement à la liste fournie. Sinon ce sera le licenciement économique ».

Du côté de la commune, la directrice générale des services, Tania Peni, rappelle que la reprise en régie des cantines ne date pas d’hier, mais d’il y a deux ans. Elle assure que des discussions ont eu lieu sur l’avenir du personnel. « A aucun moment il n’a été proposé au personnel de la fédération un salaire minimum. On a exposé les différents paliers autorisés pour les collectivités et ils n’ont pas été d’accords avec nos propositions ». Tania Peni appelle les anciens employés à « revenir à la raison » et à déposer leur candidature avant vendredi, date de la fermeture des inscriptions.

Sur les 34 postes ouverts, 22 appels à candidature ont été lancés la semaine dernière avec de nombreux postulants. Rappelons que la mairie de Moorea et la CSIP ont encore rendez-vous le 17 juillet prochain devant le tribunal du travail, justement sur la question des conditions de la reprise des salariés de la fédération par la régie communale.