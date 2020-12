Le brigadier-chef Tanerii Mauri tué au Mali

Trois soldats français ont été tués en opération au Mali lundi 28 décembre, alors que leur véhicule blindé était atteint par un engin explosif dans la région de Hombori, proche de la frontière avec le Burkina Faso, a annoncé le ministère des Armées. Parmi les victimes le brigadier-chef Tanerii Mauri, un enfant du fenua.

C’est au cours d’une mission d’escorte de convoi, que le brigadier chef Tanerii Mauri, et les chasseurs Quentin Pauchet et Dorian Issakhanian ont trouvé la mort lorsque leur véhicule blindé léger a été touché par un engin explosif improvisé. Tanerii Mauri, 28 ans, avait rejoint le 1er régiment de chasseurs de Thierville-sur-Meuse en 2013.

Il s’était engagé en 2011 au sein du régiment d’infanterie de marine du Pacifique, avant d’être affecté au 1er régiment de chasseurs de Thierville-sur-Meuse. Faisant preuve d’excellentes aptitudes et d’un comportement remarquable pour lesquels il est félicité en 2014, il est envoyé en 2017 aux Émirats Arabes Unis au sein de l’escadron blindé du 5ème régiment de cuirassiers. Puis il est envoyé en Côte d’Ivoire en 2018 en qualité de pilote de véhicule blindé léger.

Le 15 novembre 2020 il est projeté au Mali dans le cadre de l’opération Barkhane, en tant qu’adjoint chef de patrouille. C’est lors d’une mission d’escorte de convoi dans le cadre de cette opération, que lui et ses camarades trouveront la mort, le 28 décembre, suite à l’explosion d’un engin explosif artisanal.

Célibataire et sans enfant, Tanerii Mauri avait été décoré de la médaille de la Défense nationale en 2012, de la médaille de la protection militaire du territoire en 2016 et de la médaille Outre-Mer avec agrafes Moyen-Orient en 2017 et Sahel en 2018.

Le président, Emmanuel Macron, a fait part dans un communiqué de sa « très grande émotion » après avoir appris la mort du brigadier-chef Tanerii Mauri, du chasseur de 1re classe Quentin Pauchet et du chasseur de 1re classe Dorian Issakhanian.

Le chef de l’Etat « salue avec le plus grand respect la mémoire de ces militaires, morts pour la France (…). Il s’associe à la douleur de leurs familles, de leurs proches et de leurs frères d’armes et les assure de la reconnaissance et de la solidarité de la nation ». Il « exprime son entière confiance aux militaires français déployés au Sahel, salue leur courage et rappelle la détermination de la France à poursuivre la lutte contre le terrorisme ».