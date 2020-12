Le budget primitif 2021 adopté par l’assemblée

« Cohérence, volontarisme et réalisme » sont les mots d’ordre du budget primitif 2021, adopté ce jeudi par l’assemblée, par 42 voix et 13 abstentions. Avec une priorité, « la sauvegarde de tout l’appareil productif », a déclaré Édouard Fritch. Les élus ont également adopté les budgets des comptes spéciaux et celui de l’assemblée pour l’année prochaine.

Le budget primitif pour l’exercice 2021 (hors écritures d’ordre) s’établit à environ 126 milliards de francs en fonctionnement et 42,5 milliards de francs en investissement.

Les recettes réelles de fonctionnement sont en baisse de presque 5 milliards de francs par rapport au budget primitif 2020. Elles sont composées pour 79 % des recettes fiscales à hauteur de 99,3 milliards de francs, et pour 21 % des recettes non fiscales pour 26,7 milliards de francs.

En section d’investissement, le remboursement du capital de la dette pour l’exercice 2021 s’élève à 12 milliards de francs. L’autofinancement net dégagé s’élève à 20,04 milliards de francs (contre 19,32 milliards au BP 2020), permettant d’inscrire 30,464 milliards de francs de crédits de paiement nouveaux.

Ce texte a été adopté par 42 voix pour et 13 abstentions.

Les budgets des comptes spéciaux pour l’exercice 2021, tous adoptés à l’unanimité

Il est procédé en premier lieu à la suppression du Fonds pour l’amortissement du déficit social (Fades) ainsi qu’à des virements du Fonds de régulation des prix des hydrocarbures et du Fonds de l’investissement et de garantie de la dette en faveur du budget général de la Polynésie française.

Les comptes spéciaux sont ensuite dotés de la manière suivante :

3,005 milliards de francs pour le Fonds de régulation des prix des hydrocarbures

1,4 milliard de francs pour le Fonds de péréquation des prix des hydrocarbures

138 millions de francs pour le Fonds pour l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés

225 millions de francs pour le Fonds pour le développement du tourisme de croisière

38,121 milliards de francs pour le Fonds pour l’emploi et la lutte contre la pauvreté. En 2020, il aura contribué pour 29,4 milliards au RSPF.

7,615 milliards de francs pour le Fonds de l’investissement et de garantie de la dette

et, 694 millions de francs pour le Fonds de prévention sanitaire et sociale.

Enfin, deux comptes spéciaux nouvellement créés sont dotés :

le Fonds de continuité territoriale aérienne interinsulaire (FCTAI), qui permettra de soutenir les prix des billets du transport aérien. Son budget pour 2021 s’établit à 950 millions de francs

le Fonds de solidarité dans le domaine de l’électricité, dont l’objet est de financer un dispositif de solidarité pour favoriser un accès équitable au service public de l’électricité pour les usagers de la Polynésie via la taxe de solidarité sur l’électricité. Son budget est établi à 4 milliards de francs pour l’exercice 2021.

Le budget de l’assemblée reconduit pratiquement à l’identique, à l’unanimité

Le budget de l’assemblée de la Polynésie française pour l’exercice 2021 est présenté sur la base d’une reconduction du montant du budget de l’exercice 2020, conformément aux dispositions de l’article 41 de la délibération n° 95 205 AT du 23 novembre 1995.

Le montant total des crédits du budget de l’assemblée s’élève ainsi à la somme de 2 339 850 050 F CFP toutes sections confondues. Ce total est réparti à hauteur de 2 289 850 050 F CFP en section de fonctionnement et 50 000 000 F CFP en crédits de paiement.

En section de fonctionnement, les ressources proviennent de la dotation de fonctionnement sollicitée au budget de la Polynésie française. Les crédits sont reconduits au même niveau que les crédits ouverts à cet effet en 2020, avec toutefois des ajustements entre articles aux fins d’assurer le financement des charges sociales.

En section d’investissement, les crédits de paiement s’élèvent à 50 millions F CFP, dont 42 millions F CFP sur la nouvelle opération intitulée « Matériel, outillage et mobilier » et 8 millions F CFP, sur l’opération 2.2019 intitulée « Travaux ».

Avec communiqué