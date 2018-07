Le câble sous-marin Natitua bénéficiera de la défiscalisation

Le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a annoncé samedi matin que le projet Natitua bénéficiera de la défiscalisation. Une annonce qui a ravi le gouvernement ainsi que le président directeur général de l’OPT, Jean-François Martin, qui affirme qu’il y avait « un problème d’interprétation de la loi » quant à l’éligibilité de Natitua à la défiscalisation.

Samedi matin, le ministre de l’Action et des comptes publics, Gérald Darmanin, a visité le câblier Ile de Batz, chargé de raccorder les habitants des îles éloignées au haut débit via Natitua. Le ministre a d’ailleurs annoncé dans son discours que ce projet bénéficiera bien de la défiscalisation. Une bonne nouvelle pour le président directeur général de l’OPT, Jean-François Martin, puisque selon ses propos « il y avait une interprétation de la loi sur l’éligibilité du deuxième câble sous-marin (…) à l’époque quand ils ont rédigé la loi ils n’avaient pas anticipé que la Polynésie aurait un deuxième câble ». Gérald Darmanin a d’ailleurs précisé qu’il était accompagné du responsable des affaires juridiques de son ministère « pour pouvoir interpréter les questions autour de la défiscalisation ». Pour le ministre, le câble Natitua est « très important pour la Polynésie, pour les populations polynésiennes, pour la télémédecine, pour le développement économique, pour le lien éducatif ».

Le président du Pays, Edouard Fritch, s’est dit « très très heureux et très satisfait » par cette annonce qui aura selon lui des « répercussions sur les prix (…) seront autant allégés ».

Pour le président directeur général de l’OPT Jean-François Martin, c’est aussi une bonne nouvelle « c’est la concrétisation du projet Natitua ». Il a aussi déclaré dans son discours que les habitants des îles éloignées sont connectés par le satellite qui possède des « capacités limitées et onéreuses ». Et que le câble Natitua va réduire la fracture numérique.

Il précise que l’Etat avait déjà confirmé sa participation au travers du Fond exceptionnel d’investissement (FEI), puis à travers de l’Agence du numérique et « il restait la défiscalisation nationale ». Pour le moment ce dernier ignore encore à combien va se monter la défiscalisation.

Pour rappel, le câblier Ile de Batz quittera Papeete le 1er août prochain. La campagne de pose durera plus deux mois, elle débutera d’ailleurs à Hao et 11 atterrages sont prévus dont un à Hitiaa. Selon le P-dg de l’OPT, d’ici fin 2018 plus de 20 000 habitants des îles éloignées vont bénéficier du haut débit et « bénéficieront des mêmes offres commerciales que Tahiti ».