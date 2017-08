Le cadastre en ligne pour le grand public

Edouard Fritch et son ministre des Affaires foncières ont présenté mercredi l’ouverture au public de l’application informatique du cadastre Otia, qui permet la commande de documents cadastraux sur Internet avec paiement en ligne.

La Polynésie française dispose, depuis juillet 2014, d’une application informatique du cadastre baptisée Otia qui permet la gestion, la consultation et la délivrance de certaines informations cadastrales. L’application était jusqu’à présent accessible uniquement aux services du Pays et à ses établissements publics, aux géomètres inscrits au tableau de l’ordre des géomètres, aux notaires et aux communes.

Ce système d’information géographique, conçu selon un paramétrage spécifique, préserve la confidentialité des données personnelles. Et l’application, désormais accessible au grand public, permet la commande de certains documents cadastraux, avec également une délivrance dématérialisée des documents et un paiement à distance par carte bancaire sécurisé.

D’après communiqué.