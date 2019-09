Le cambrioleur de pharmacies et de cabinets vétérinaires attrapé    

Un trentenaire, placé en garde à vue puis en détention provisoire, pour le cambriolage de 4 pharmacies et cabinets de vétérinaire sur l’île de Tahiti, sera présenté ce lundi en comparution immédiate.

Un jeune homme d’une trentaine d’années a été placé en garde à vue mercredi à la Direction de la sécurité publique (DSP) et devrait être présenté au tribunal lundi prochain en comparution immédiate. Le trentenaire, sans profession et connu défavorablement par les services judiciaires pour différents cambriolages, a été contrôlé par la police municipale de Papeete et avait en sa possession une grosse somme d’argent liquide, plus de 230 000 Fcfp. Transféré à la DSP, le jeune homme placé en garde à vue a reconnu être l’auteur d’un vol dans une clinique vétérinaire à Papara.

Un cambrioleur spécialisé dans le vol de liquidités dans les pharmacies et les vétérinaires

Après divers recoupements, recherches, analyses d’empreintes papillaires et des traces laissées sur place par ses chaussures, les enquêteurs judiciaires de la DSP déduisent que l’homme est responsable de plusieurs autres cambriolages couvrant la zone de Teva i uta jusqu’à Mahina. Il s’est notamment spécialisé dans le vol de liquidités dans les pharmacies et les cabinets de vétérinaires, avec toujours le même mode opératoire. Il démontait les tôles des toitures de ces établissements pour s’y introduire. Non seulement il faisait main basse sur l’argent liquide, mais en plus il dégradait les lieux. Lors de sa garde à vue, le trentenaire reconnaîtra finalement être l’auteur de 4 vols dans différentes officines, dont 3 en zone gendarmerie Mahina, Papara et Teva i Uta.

Plus de deux millions de préjudice en à peine 1 mois de cambriolage

Le jeune homme a été présenté au juge jeudi et a été placé momentanément en détention puisqu’il devrait être présenté en comparution immédiate ce lundi. Le vétérinaire de Mahina estime son préjudice à plus d’1 million de Fcfp en numéraire et en préjudice matériel. Les propriétaires de la pharmacie de Paea et du cabinet vétérinaire de Papara n’ont pour l’instant pas encore estimé leurs préjudices matériels mais ils se sont fait voler près de 400 000 Fcfp en liquide pour le premier et plus de 200 000 Fcfp pour le second.