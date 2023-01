Le Canada recrute au forum post-bac

La consule du Canada à Sydney, en charge de l’immigration, est à Tahiti et sera au forum post-bac organisé à la présidence pour présenter les opportunités d’études au Canada, et même d’immigration par la suite. Elle conduira aussi une session d’information à l’UPF ce mercredi à 16h30.

Vous voulez poursuivre vos études, vous aimez les grands espaces, les saisons bien différenciées et le sirop d’érable ? Le Canada vous ouvre les bras. De passage à Tahiti, l’envoyée du consulat général du Canada à Sydney, en charge de la migration, sera présente au forum post-bac qui se tient de jeudi à samedi à la présidence. Elle expliquera les possibilités d’études au Canada, qui peuvent conduire facilement, à l’entendre, à une installation définitive. « On veut augmenter notre taux d’immigrants qui parlent le français, non seulement au Québec, mais il y aussi beaucoup de communautés francophones dans toutes les provinces. C’est vraiment une bonne option pour quelqu’un qui voudrait devenir bilingue mais toujours être dans un milieu de vie francophone. »

Le système universitaire canadien est plus proche du système américain que du système français, mais au Québec il a une particularité intéressante : le « cégep » – collège d’enseignement général et professionnel » proposant des programmes préuniversitaires et techniques de deux ans, qui peuvent soit faire office de « prépa » pour des parcours longs, soit préparer à une entrée rapide dans le monde du travail. « C’est très abordable financièrement », précise la consule. De plus, un étudiant qui suit entre 8 mois et 3 ans d’études aura la possibilité d’obtenir, après son diplôme, un permis de travail canadien de la même durée que ses études.

Pour ceux qui sont ouverts à une installation au Canada, les possibilités sont vastes, dit-elle. Le simple fait de parler français donne des « points » supplémentaires à une demande de permis de séjour. Après la crise Covid, « on a besoin de main d’œuvre à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Même de cuisiniers et de plombiers. »

La consule canadienne donnera une conférence d’information ce mercredi à 16h30 dans l’amphi A2 de l’Université. Jeudi, vendredi et samedi, elle sera au forum post-bac qui se tient à la présidence.