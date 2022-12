Le casting de The Voice et The Voice Kids se prépare au Fenua

Un grand casting des talents polynésiens sera organisé en avril prochain pour participer aux émissions The Voice et The Voice Kids. Xavier Vergès, le producteur de Grand Casting espère pouvoir auditionner près de 250 personnes âgées de 7 à 77 ans.

Si vous rêvez de participer aux émissions musicales The Voice ou The Voice Kids, saisissez votre chance! Les présélections du Grand casting sont de retour en avril et juin prochains. Les inscriptions seront ouvertes, dès février, à tous les Polynésiens, à partir de 7 ans. Depuis 2018, cette chasse aux « artistes » a permis à une soixantaine de talents polynésiens de tenter l’expérience. Parmi eux, sept ont pu accéder aux portes des auditions à l’aveugle, voire à celles de la finale de The Voice ou The Voice Kids France. “L’idée, c’est d’aller à la rencontre des talents cachés et de présenter aux producteurs artistiques de l’émission, les meilleurs« . Chaque saison, Xavier Vergès auditionne entre 150 et 250 talents en Polynésie, en plus de ses castings à Nouméa, où seulement 40 personnes sont sélectionnées.

Les candidats devront impérativement interpréter une chanson en français et en anglais, et s’ils le souhaitent une en polynésien. Pour passer le casting, il n’y a pas forcément de critères spécifiques si ce n’est « chanter juste« . « Il faut avoir quelque chose d’original, une signature vocale« , glisse le directeur de casting. Vingt kids et vingt adultes seront choisis, à l’issue du casting. S’accompagner d’un instrument est facultatif car comme le souligne Xavier Vergès, « ce n’est pas forcément une réussite pour la voix. » « Il faut que ce soit une vraie valeur ajoutée. Avant tout, il faut penser vraiment que c’est un concours de chant. »

Le conseil du directeur de casting aux futurs chanteurs : « faire ses auditions en ayant pour objectif de se faire plaisir, oublier le stress. » « C’est important de choisir des titres qui leur appartiennent, qui font partie de leurs bagages culturels, ou parce qu’il y a une bonne ‘vibe’ à un moment donné ou une histoire personnelle. »

Les candidats sélectionnés pourront espérer intégrer les shows The Voice et The Voice Kids diffusés en 2024.