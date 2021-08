Le centre de dépistage de l’ILM se déplace à To’ata

Le centre de dépistage de l’Institut Louis Malardé se délocalise, entre les tribunes de la place To’ata, au moins jusqu’à vendredi. Samedi et dimanche, c’est toujours au siège de l’Institut qu’il faudra se présenter.

À partir de demain, mardi 24 août, il ne faudra plus aller à l’Institut Louis Malardé (ILM) mais à To’ata pour se faire dépister du Covid. Les installations sont prêtes et ce centre sera ouvert mardi 24 de 8 heures à 15 heures, puis de mercredi à vendredi entre 7h30 et 15 heures. Les voyageurs, eux, doivent se rendre à l’ILM ou au centre de dépistage de l’aéroport de Faaa qui est ouvert entre 15 heures et 20 heures avant chaque vol à destination des États-Unis. Ce week-end tout le monde devra à nouveau se rendre à l’ILM de 7h30 à 12 heures. Les autres centres de dépistage restent les mêmes.