Le Centre des métiers d’art expose ses lauréats

La promotion 2019 du Centre des métiers d’art a présenté ses œuvres vendredi soir. 18 élèves sur 21 ont obtenu le titre « Te parau Tu’ite Hanahana ». Comme chaque année, les jeunes artistes du CMA ont impressionné le public par leur imagination et leur maîtrise.

C’est la 36epromotion du Centre des métiers d’art qui était à l’honneur vendredi soir. 18 jeunes artistes se sont vu décerner le titre « Te parau Tu’ite Hanahana », spécifique à cet établissement, en présence des ministres Nicole Bouteau et Tea Frogier. Une exposition qui n’a duré que le temps d’une soirée, mais le public de vendredi soir est impatient de retrouver ces jeunes talents, qui vont maintenant se lancer dans la vie active, voire poursuivre leur formation ailleurs.

Le CMA délivre aussi un certificat et un brevet des métiers d’art, reconnus au niveau national au même titre qu’un CAP ou un Bac pro. Mais ce titre est une volonté du Centre des métiers d’art pour que les étudiants puissent inscrire dans leur parcours cette formation unique tournée à la fois vers les métiers d’art et les arts visuels polynésiens.

Le jury était composé d’Hiriata Millaud, directrice de la Culture et du Patrimoine, d’Estelle Berruyer, chargée de mission des affaires culturelles auprès du Haut-commissariat, de Géraldine Le Roux, anthropologue enseignant-chercheur à l’université de Bretagne occidentale et commissaire d’exposition, de Woita Prokop et de Heremoana Buchin, artisans-créateurs et chefs d’entreprise, et de Tokai Devatine, enseignant en histoire et civilisation polynésienne au CMA.