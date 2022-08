Le Centre des métiers de la mer « livré en décembre 2022 »

À l’occasion d’une visite officielle, la présidence fait le point sur le chantier du futur Centre des métiers de la mer. Le CMMPF, voué à former « les matelots et capitaines au commerce et à la pêche du Pays » sera accueilli dans les locaux de l’ancien l’IRD à Arue « pour décembre 2022 ».

Le chantier du futur centre des métiers de la mer à Arue est bien avancé, d’après le communiqué de la présidence. Annoncé pour 2020 lors d’une visite officielle en novembre 2019, le Covid aura finalement repoussé la livraison des locaux rénovés et adaptés aux besoins du centre à décembre 2022.

C’est l’établissement Grands projets de Polynésie (G2P) qui en a la délégation de maîtrise d’ouvrage. Au terme du chantier, l’établissement sera installé dans trois bâtiments : un bâtiment central destiné à l’enseignement et aux services administratifs – « 4 salles de cours 1 salle informatique, un centre de documentation, 4 salles de simulateurs et 3 salles de travaux pratiques »-, un bâtiment atelier qui aura été agrandi et un troisième bâtiment d’hébergement qui accueillera les internes venus des îles.

Avec communiqué.