Le CESC frileux sur la légalisation du Bingo

Nouvel avis « ni favorable, ni défavorable » du Conseil économique, social et culturel (CESC) sur le projet de loi du Pays réglementant le Bingo en Polynésie française. Les conseillers ont émis une dizaine de recommandations et regretté le manque de données sur la « réalité des enjeux économiques et sociaux » du phénomène.

Le CESC a une nouvelle fois choisi de ne pas choisir dans son avis sur le projet de loi du Pays réglementant l’activité de Bingo en Polynésie française. « Ni favorable, ni défavorable », comme indiqué en séance par le conseiller Tepuanui Snow, le CESC a d’abord regretté l’inexistence de « données chiffrées et d’études permettant d’apprécier la réalité des enjeux économiques et sociaux du phénomène » du Bingo au fenua. Le conseil a donc formalisé plusieurs recommandations pour améliorer le texte.

Parmi elles : l’autorisation exclusive des gains « en nature » et donc pas en argent ; une limitation plus basse du « capital émis » chaque mois pour un Bingo, fixé à 5 millions de Fcfp ; le refus de professionnaliser l’activité d’organisateur de Bingo ; ou encore la consultation des communes notamment pour déterminer des mesures adaptées pour l’accueil du public.

A noter que le CESC recommande également d’interdire l’accès des lieux de tirage aux mineurs, mais que cette disposition est déjà prévue par le texte. Enfin, le conseil s’interroge sur « l’opportunité » de la création d’une taxe sur les Bingo (3% du capital d’émission, NDLR).