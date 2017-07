Le CESC se projette en 2050 pour célébrer ses 40 ans

A l’occasion de ses 40 ans, le CESC (Conseil économique, social et culturel) organise une conférence publique le mardi 11 juillet au Méridien Tahiti autour du thème : Quelle Polynésie en 2050 ? Des dirigeants des milieux politiques, économiques et culturels interviendront et animeront les débats.

Pour la première fois de son histoire, le CESC célèbre sa création avec une conférence sur l’avenir de la Polynésie en 2050. Elle se tiendra le mardi 11 juillet au Méridien Tahiti et sera ouverte au public, moyennant une inscription en ligne. Son président, Winiki Sage, se veut « pragmatique » en se projetant dans les 40 ans à venir au lieu de « faire un bilan simple » des 40 ans passés.

Trois tables rondes sont proposées. La première concerne le devoir de mémoire du fait nucléaire pour préparer l’avenir avec notamment l’intervention de Roland Oldham de Moruroa e tatou. « La Polynésie française et son environnement régional : un océan d’opportunités » sera ensuite développé sous un angle géopolitique et selon les défis de transitions écologiques et énergétiques que la Polynésie aura à relever. Enfin, Fabien Breuilh, directeur de l’Institut de la statistique de la Polynésie française, Emilie Gaillard, maître de conférences en droit privé, Vaia Tuuhia, déléguée générale de l’association Dossiers et débats pour le développement durable et des jeunes « qui ont réussis » présenteront leur vision de la société polynésienne en 2050.

Pratique :

Programme de la conférence : http://www.cesc.pf/index.php/les-40-ans-du-cesc

Inscription en ligne : https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-des-40-ans-du-cesc-quelle-polynesie-en-2050-35715920279