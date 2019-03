Le CESC veut apporter sa pierre au « grand débat national »

Le CESC a décidé de contribuer à sa façon au « grand débat national » lancé par Emmanuel Macron en formant un recueil des travaux menés localement sur les thématiques du débat. Ce recueil sera présenté le 12 mars à l’assemblée du CESER de France.

En janvier dernier, en pleine crise des gilets jaunes, le Président de la République, Emmanuel Macron, a lancé un « grand débat national » sur tout le territoire français afin de recueillir les avis des citoyens sur quatre thèmes : la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation de l’Etat des services publics, la transition écologique, et la démocratie et la citoyenneté. De thèmes qui couvrent majoritairement des compétences détenues par la Polynésie, du fait de son statut d’autonomie. Le grand débat national n’a donc pas été organisé de façon similaire à la métropole. Les citoyens polynésiens pouvant uniquement donner leur avis sur une plateforme numérique.

Le CESC, estimant représenter la société civile, a souhaité participer au débat en réalisant une synthèse de l’ensemble des consultations déjà réalisées en Polynésie sur ces quatre thèmes à l’occasion du livre bleu Outre-mer, du débat d’orientation budgétaire, du schéma d’aménagement général, des conclusions de la conférence économique, des accords de l’Elysée ou encore de la stratégie de développement touristique ou la politique agricole.

Au final, un document de plus de 250 pages sera présenté le 12 mars prochain à l’assemblée des CESER de France. Mais surtout, dans son vœu, le CESC demande « que les autorités de l’Etat et du Pays assurent leur fonction de veille et d’évaluation des politiques publiques afin de mieux répondre aux enjeux de notre société ». Pour l’institution, les autorités devront « rendre compte de l’évaluation des actions publiques aux citoyens et aux parties prenantes, en référence aux objectifs fixés ».