Le champion de NBA Boris Diaw enchante les basketteurs du Fenua

Le champion de NBA Boris Diaw, de passage à Tahiti, a offert à ses fans une séance de dédicaces cet après-midi à la boutique Mana Sport.

Il y avait foule vers 13h30 devant la boutique Mana Sport située en plein cœur de Papeete. Et pour cause, le champion de NBA Boris Diaw offrait devant la boutique de sport, une séance de dédicaces à ses fans. Arrivé à Tahiti, il y a une dizaine de jours, l’ancien coéquipier de Tony Parker au Spurs de San Antonio, passé par plusieurs franchises américaines et club français en près de 20 ans de carrière, et qui totalise pas moins de 247 sélections en équipe de France, souhaite partager sa passion avec la jeunesse.

Et cette séance, organisée en plein cœur de Papeete est pour le champion, un bon moyen de le faire. « C’est sympa de voir qu’il y a beaucoup de gens qui ont la passion du basket ici aussi », se réjouit le joueur, habitué du fenua, où il aime notamment venir pêcher. On voit beaucoup de paniers de Basket à Tahiti et ça me fait plaisir de partager cette passion ».

Dans la file d’attente de la séance dédicace, on pouvait retrouver des jeunes joueurs de basket, mais aussi des adultes qui n’ont pas hésité à prendre un moment pour rencontrer cette grande figure du Basket Français. À l’ouverture de la séance, ils étaient une cinquantaine d’amateurs de la discipline à patienter. Très accessible, il s’est prêté au jeu des photos, des autographes et des questions, avec le sourire, pour le plus grand plaisir de ses fans du jour. « Je sais, c’est que c’est un très grand champion de NBA du coup, je viens le voir », sourit le jeune Antero. « C’est un grand moment de le voir!« , surenchérissait Max quelques minutes avant son arrivée.

Pour aller jusqu’au bout du partage, Boris Diaw a profité de son passage et de ce coup de projecteur pour participer à un tournoi caritatif de 3×3 organisé par le club Fei pi ce mercredi soir à Arue.