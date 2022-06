Le chanteur R. Kelly condamné à 30 ans de prison pour crimes sexuels

Extorsion, exploitation sexuelle de mineurs, enlèvement, trafic, corruption et travail forcé… L’ancienne star du R&B avait été reconnue coupable en septembre 2021 d’avoir été à la tête d’un « système » d’exploitation sexuel de jeunes femmes et d’adolescentes. Il a été condamné ce mercredi à 30 ans de prison.

De son vrai nom Robert Kelly, l’ancien chanteur, connu pour ses tubes R&B comme I Believe I Can Fly et ses 75 millions de disques vendus, est resté muet à l’énoncé du verdict, relate Associated Press. Il n’avait pas non plus pris la parole lors des six semaines du procès qui avaient eu lieu en août et septembre dernier. Les procureurs du tribunal fédéral de Brooklyn avaient estimé qu’à 55 ans, il restait un « danger » pour ses victimes et pour l’opinion publique et avait demandé une peine d’au moins 25 ans de réclusion criminelle.

Si des rumeurs de relations sexuelles avec des mineurs avaient déjà été évoquées à son encontre dans les années 90, ce n’est qu’au milieu des années 2000 que ces accusations, renforcés par des soupçons d’abus sexuels ont pris corps. Après plusieurs affaires qui ont éclatées dans différents états américains, une procédure fédérale avait été lancée à son encontre : il était accusé d’avoir dirigé pendant des années un « système » d’exploitation sexuelle de jeunes, dont des mineures, sur une période allant de 1994 à 2018. Neuf femmes et deux hommes l’avaient accusé d’avoir abusé d’eux sexuellement, décrivant des viols, des prises de drogues forcées, des situations d’emprisonnement ou encore des faits de pédopornographie. Le chanteur, dépeint par l’accusation en « criminel, prédateur », a toujours nié les faits. Le parquet l’avait ensuite décrit comme un « impudent, un manipulateur, dans le contrôle et la coercition, ne montrant aucun signe de remords ou de respect de la loi ».et son avocate a assuré, mercredi, que son client n’était « pas un monstre » et qu’il ferait appel de sa condamnation.

Comme le précise Le Monde, l’affaire a été perçue au États-Unis comme une étape importante du mouvement #metoo. Pour l’avocate Gloria Allred, qui représentait trois des six plaignantes, cette condamnation, qui arrive au lendemain de celle de l’ex-mondaine britannique Ghislaine Maxwell à 20 ans de prison pour trafic sexuel de mineures, doit servir d’exemple pour les relations que peuvent entretenir les stars avec leurs fans.