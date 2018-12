Le chauffard des Marquises en détention provisoire

Après l’accident qui a coûté la vie à trois personnes à Nuku Hiva le 24 novembre dernier, le conducteur qui avait perdu le contrôle de son pickup a été présenté jeudi en comparution immédiate. L’homme de 51 ans, qui conduisait ivre et sans permis, a été placé en détention provisoire après avoir demandé un délai pour préparer sa défense. Il sera jugé le 25 février prochain.

L’homme de 51 ans qui conduisait le pickup lors de l’accident mortel survenu à Nuku Hiva le samedi 24 novembre dernier a été présenté jeudi après-midi en comparution immédiate. Encore blessé, le quinquagénaire a demandé un « délai long » pour préparer sa défense, comme le permet la procédure notamment pour ce type de dossier relativement complexe. L’avocate des parties civiles a également fait savoir qu’elle souhaitait davantage de temps pour recueillir les constitutions des familles des victimes.

Avant de statuer sur le maintien en détention du prévenu, le président du tribunal a donné quelques éléments sur l’accident. Cinq personnes se trouvaient en fait à bord du pickup. Deux sons décédés sur le coup, un troisième à l’hôpital et le quatrième passager et le conducteur ont été blessés. Le conducteur qui présentait un taux d’alcoolémie de 0,92 gr/l de sang six heures après l’accident, roulait sans permis de conduire, trop vite et avec des pneus lisses. Selon ses déclarations, ce sont les victimes qui lui auraient demandé de les reconduire chez elles, alors qu’il se sentait trop alcoolisé.

Après une brève suspension d’audience, le tribunal a renvoyé l’affaire au 25 février prochain. Il a prononcé le placement en détention provisoire du chauffard à Nuutania dans l’attente de cette audience.