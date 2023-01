Le CHPF en grève à partir jeudi

L’intersyndicale du CHPF composé de 6 syndicats signataires a déposé un préavis de grève ce vendredi. Elle devrait démarrer mercredi à minuit si aucun accord avec la direction n’est trouvé d’ici là.

Le budget du CHPF a bien été voté hier, mais les problèmes de personnel et de financements eux sont toujours là. Après concertation entre les représentants du personnel de l’hôpital, 6 syndicats sont tombés d’accord pour lancer un mouvement de grève. Ils avancent trois motifs : ils réclament la cohérence d’un budget pérenne adapté aux besoins de l’hôpital, souhaitent que la qualité et la sécurité des soins soit rétablie et que des réflexions sur l’évolution des conditions d’exercices des personnels hospitaliers soient initiée pour, disent ils, « améliorer l’attractivité des métiers de l’hôpital ». À noter que A ti’a i mua s’est désolidarisé du mouvement, mais que l’intersyndicale a bel et bien déposé son préavis en début d’après-midi. Il s’agit d’une grève illimitée de tout le personnel, y compris les praticiens hospitaliers, et qui devrait démarrer mercredi à minuit si aucun accord avec la direction n’est trouvé d’ici là.