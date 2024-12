Le Cirque de Samoa offre trois jours de spectacle à Moorea

Avant son retour, le 23 décembre, sous le chapiteau d’Outumaoro, le Grand Cirque de Samoa fera un détour par la salle omnisports de Afareaitu les mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 décembre. Trois soirées exceptionnelles à l’occasion desquelles le public de l’île sœur pourra retrouver les acrobates, clowns, jongleurs, danseurs et autres magiciens de la troupe internationale présentée par Bruno Loyale et SA Productions.

C’est un cadeau de Noël avant l’heure pour l’île soeur. Le Grand Cirque de Samoa, avant d’investir son chapiteau d’Outumaoro, à Punaauia, viendra régaler les familles de Moorea. Trois soirs durant, les 18, 19 et 20 décembre, le spectacle proposé par Bruno « Tupa’i » Loyale et SA Productions posera ses valises et ses costumes à la salle omnisports de Afareaitu. Et la troupe d’artistes internationaux du cirque sera au rendez-vous, des duos aériens d’acrobates vietnamiens aux danseurs de Siva Samoa en passant par l’époustouflante jongleuse mexicaine, la championne de Hula Hoop, le clown trompette, les sauts périlleux sur « Teeterboard », l’envoûtante corde lisse de Thalessa, les bols vietnamiens, entre autres tours de magie drôle et bluffant… Une heure et demi de spectacle pour petits et grands idéal pour se mettre dans l’ambiance des fêtes.

Les billets pour ces trois représentations exceptionnelles sont à retrouver sur ticket-pacific.pf, dans les magasins Carrefour et à l’accueil de Radio1 et Tiare FM à Fare Ute.

Après ce petit détour, le cirque familial aux 35 ans de succès, donne rendez vous au public tahitien, à partir du 23 décembre et jusqu’à début février, c’est sous le grand chapiteau climatisé installé ces dernières semaines sur les plateaux d’Outumaoro. Bruno Loyale, issu d’une grande famille de producteur de cirque, et toujours à la recherche de nouveaux talents, présentera bien sûr des nouveautés pour le retour au fenua de son show. Entre autres numéros au programme, l’impressionnante « roue du courage », les prouesses de « l’homme-araignée », et bien sûr le Globe de la Mort, de retour en Polynésie après cinq ans d’absence, et dans lequel le Tahitien Ka’uilani Tom Sing Vien s’élancera aux côtés d’autres motards têtes brûlées. Là aussi, les billets sont en vente pour les représentations du soir ou des après-midi de weekend.