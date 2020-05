Le climat des affaires s’effondre : 90% des entreprises prédisent un 2e trimestre très dégradé

L’Institut d’émission d’Outre-mer (IEOM) publie son bulletin trimestriel sur les tendances conjoncturelles du 1er trimestre 2020, qui s’effondrent toutes : climat des affaires, emploi, investissement

Après un début d’année prometteur, il aura suffi de quelques jours – le confinement a débuté le 20 mars – pour plomber tous les chiffres du 1er trimestre 2020, et surtout les prévisions pour le 2e trimestre.

L’indicateur du climat des affaires, qui avait terminé 2019 à son plus haut historique, a plongé de 113 à 82 points, « niveau non observé depuis la dépression de 2009-2012 ». Les chefs d’entreprise s’inquiètent du « devenir de leur activité et leur situation de trésorerie. Ils craignent également de devoir redimensionner à la baisse leurs effectifs et leurs projets d’investissements. »

Interrogés sur leurs perspectives pour le 2e trimestre, 90% des chefs d’entreprise s’attendent à une dégradation de leur courant d’affaires. Seuls 5% anticipent un chiffre d’affaires stable – ils sont surtout dans le secteur primaire et les industries agroalimentaires. Et les 5% restants entrevoient une amélioration ; ceux-là sont dans les services marchands, le commerce de détail et le secteur primaire. Dans le secteur secondaire, le BTP déjà inquiété par la baisse du taux de liquidation de la direction de l’Équipement au 1er trimestre (-5,5%), a également souffert des restrictions imposées au fret de matériaux. Les annonces du plan de relance que le gouvernement prépare seront particulièrement suivie par ces entrepreneurs.

De nombreux entrepreneurs interrogés par l’IEOM envisagent de réduire leurs effectifs. Le Revenu exceptionnel de solidarité versé par le Pays leur a permis dans un premier temps de ne pas licencier. Sans visibilité sur les véritables conditions de reprise des échanges avec l’extérieur, le dispositif DIèSE qui va prendre le relais pour la période post-confinement sera-t-il suffisamment motivant pour que les entreprises conservent encore leurs employés ?

Quant aux prévisions d’investissement, elles sont toutes en attente : « l’absence de visibilité induite par le Covid-19 a contraint les entrepreneurs de tous les secteurs à renoncer à leurs projets d’investissement dans les douze prochains mois. »

Enfin, sur ce premier trimestre, l’indice des prix à la consommation progresse de 0.9% en rythme annuel. Les plus fortes hausses sont constatées dans les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées, avec +5%. Des hausses que la grande distribution expliquait en partie par l’arrêt des promotions en magasin. La plus forte baisse se constate dans les tarifs télécoms (-13%) « favorisée par l’arrivée d’un 3e opérateur de téléphonie mobile en décembre 2019. »