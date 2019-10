Le club Soroptimist se mobilise contre l’endométriose

Dans le cadre des conférences « Savoirs pour tous » de l’Université de la Polynésie française, le Soroptimist International Club de Tahiti organise le 31 octobre prochain une conférence sur l’endométriose avec le docteur Al Wardi.

Cette maladie était quasiment inconnue il y a quelques années, et malgré une forte médiatisation récente son diagnostic est encore très difficile. L’endométriose est une maladie chronique qui touche 10 à 20 % des femmes en âge de procréer. Il s’agit donc de se mobiliser pour sa prise en charge et surtout pour sensibiliser les femmes, le grand public, les professionnels de santé et les entreprises. C’est l’objectif de cette conférence gratuite organisée par le Soroptimist International Club de Tahiti le 31 octobre prochain dans l’Amphi A3 de l’UPF. Une conférence animée par le gynécologue Nédim Al Wardi.

Sur le site endofrance.org on apprend que l’endomètre est le tissu qui tapisse l’utérus, qui s’épaissit en vue d’une éventuelle grossesse et qui se désagrège pendant les règles. Chez les femmes atteintes d’endométriose, des cellules remontent vers les trompes provoquant alors des lésions, des adhérences et des kystes ovariens. Les principaux symptômes sont les règles douloureuses, des saignements, des troubles digestifs et urinaires, une fatigue chronique, des douleurs pelviennes et lombaires, ainsi que des douleurs pendant les rapports sexuels.

Cette maladie est particulièrement douloureuse et handicapante, et son diagnostique reste entre trop long à obtenir. Pourtant en France, l’endométriose touche 2 à 4 millions de femmes, coûte 9,5 milliards d’euros par an et nécessite 21 000 hospitalisations.

Pratique :

Conférence gratuite sur l’endométriose le jeudi 31 octobre à 18 heures dans l’Amphi A3 de l’UPF.