Le CMA au Carrousel du Louvre

Le Centre des métiers d’art présente « TO’A-Corail, exposition d’art et de design » au Carrousel du Louvre. L’exposition aura lieu du 11 décembre 2023 au 11 janvier 2024. Elle compte une cinquantaine d’œuvres.

Du 12 au 15 décembre 2023, le Labex corail organise un colloque scientifique autour des récifs coralliens à la Maison de l’Océan. Pour rappel, le labex (laboratoire d’excellence) est un des instruments du programme d’investissements d’avenir, destiné à soutenir la recherche d’ensemble d’équipes sur une thématique scientifique donnée.

En marge des différentes conférences, la découverte des récifs se prolonge avec « TO’A, balade en forêt de corail », une expérience en réalité virtuelle et deux expositions : « TO’A-Corail, exposition d’art et de design » au Carrousel du Louvre, et « Millimages des récifs », à l’Aquarium de Paris.

« TO’A-Corail, exposition d’art et de design » durera du 11 décembre 2023 au 11 janvier 2024 (le vernissage est prévu le 13). Il consiste en une cinquantaine d’œuvres (sculptures, gravures, estampes, peintures) réalisées par des artistes de Polynésie française, interrogeant le rapport à l’environnement corallien dans le contexte du changement climatique.

Ces œuvres sont le fruit d’un travail mené par le CMA en partenariat avec l’Institut des récifs coralliens du Pacifique (IRCP) et intitulé : « corail, ou comment comprendre le dérèglement climatique en observant les récifs coralliens ». L’objectif ? Rendre la recherche accessible grâce à l’art. « L’idée était de toucher un public le plus large possible pour le sensibiliser au corail, aux récifs et aux menaces, qui pèsent sur lui avec le réchauffement climatique » expliquait Viri Taimana, le directeur du CMA, au début de l’aventure.