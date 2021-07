Le CocoBulle : une montgolfière-ULM dans le ciel de Papara

La première montgolfière jamais vue à Tahiti a commencé à voler au début de ce mois de juillet. Après trois ans de démarches pour obtenir les autorisations nécessaires, Jean-François Rigollet propose à présent des baptêmes de l’air individuels. L’entreprise vient diversifier l’offre locale et ambitionne d’étendre son plan de vol aux îles.

Le paysage de Papara et de la presqu’île va à présent compter un nouvel élément : Le CocoBulle, une montgolfière-ULM rouge ornée de fleurs blanches. Spécificités de cet appareil, il est dirigeable et ne peut accueillir que deux passagers. La prestation peut être adaptée à un événement particulier, comme l’indique Jean-François Rigollet, ancien pilote de compétition. Actuellement, le plan de vol s’étend « des grottes de Maraa au bout de la presqu’île« . La zone située entre Maraa et Papeete est, elle, occupée par le trafic aérien inter-îles et international. De plus les espaces pour décoller et atterrir sont nombreux à Papara, commune ayant la plus grande étendue de plaine de l’île.

Une seconde montgolfière pour les îles ?

Jean-François et son épouse se sont installés à Papara il y a trois ans, pour vivre avec leur fille. Volant depuis 40 ans, il a été pilote en compétition. Pour créer cette activité, autrefois interdite, il a dû faire de nombreuse démarches auprès du gouvernement, de l’aviation civile, de l’aéroport, dans lesquelles le ministère du Tourisme l’accompagné. C’est dimanche dernier que le premier vol a eu lieu avec toutes les autorisations nécessaires. Les réservations sont déjà nombreuses. Conditions pour voler : un ciel clair et un vent calme. Jean-François Rigollet souhaite à l’avenir avoir une deuxième montgolfière qui serait envoyée dans les îles pour une durée déterminée, ce qui permettrait de maintenir l’activité actuelle.