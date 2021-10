Le collectif budgétaire adopté à l’unanimité

Structures de santé, CPS, Air Tahiti Nui et le plan de relance 2021-2023 sont les bénéficiaires de ce 4e et dernier collectif budgétaire de l’année 2021.

Rendues possible par la confirmation récente du second Prêt garanti par l’État de 35,8 milliards de Fcfp qui sera décaissé début 2022, les « rallonges » attendues dans plusieurs secteurs touchés par la crise sanitaire ont été adoptées à l’unanimité des représentants à l’assemblée. Cette future recette, normalement consacrée à l’investissement – on n’emprunte pas pour le fonctionnement, c’est la fameuse « règle d’or » – sera par dérogation affectée au fonctionnement dans ces circonstances inédites. D’autres recettes proviennent des « réductions des marges de manœuvre des cabinets ministériels, services et établissements du Pays

Ce collectif va donc financer les besoins exceptionnels de la santé : 1,3 milliards pour le CHPF, 700 millions pour l’Institut Louis Malardé, et 342 millions pour la Direction de la santé.

Il finance également une subvention de 6 milliards à Air Tahiti Nui, qui avait déjà reçu l’an dernier une avance en compte courant de 2,1 milliards. Le ministre des Finances, Yvonnick Raffin, prévient que les besoins d’ATN sont en réalité de 12 milliards. Il reste donc 4 milliards de Fcfp à trouver d’ici 2024.

7,4 milliards iront, sous la forme d’un nouveau prêt du Pays, au soutien de la CPS.

Enfin le plan de relance 2021-2023 bénéficiera de 12,3 milliards d’autorisations de programme et de 9,8 milliards de crédits de paiements supplémentaires.