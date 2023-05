Le collège de Tipaerui change de nom

L’établissement devrait être renommé « Louise Tehea Carlson ». Il a été choisi en hommage à Mme Carlson, seule femme maire de Papeete, décédée en 2017. Il ne manque plus que le feu vert de la présidence pour officialiser les choses et mettre en place les modifications.

Ce nouveau nom a été choisi par « un collectif d’élèves suite à un travail fait sur des personnalités avec un professeur », précise le proviseur de l’établissement, Benoît Montaubric. Il a été accepté par la municipalité et le collège. La date d’officialisation n’est pour l’heure pas encore connue, l’établissement est « dans l’attente de la validation de la présidence ».

Ils ont donc choisi de rendre hommage à Louise Tehea Carlson, mère de quatre enfants et femme engagée et impliquée dans la société. Elle a été institutrice puis directrice d’école dans des établissements scolaires de Tahiti pendant près de 25 ans. En 1971, elle a fait ses premiers pas en politique en intégrant le Here Ai’a, parti autonomiste. C’est le 23 avril 1993, suite à la démission de Jean Juventin, qu’elle devient la première et seule femme maire de Papeete, jusqu’en juin 1995.