Le Comité organisateur des JO de Paris 2024 en visite en Polynésie

Le Comité organisateur des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sera en Polynésie du 2 au 9 avril 2022.

La délégation parisienne menée par Anne Murac, responsable du Cluster Ile-de-France, sera composée des techniciens de Paris 2024, de leurs prestataires, et de la Fédération Internationale de Surf (ISA). Cette visite purement technique a pour objectifs de consolider les concepts d’aménagement sur le site de Teahupo’o, de montrer les spécificités du lieu et de faire comprendre les enjeux à toutes les parties prenantes.

La semaine du 4 avril 2022 sera dédiée à l’organisation de visites et de réunions techniques sur les travaux en cours entre Paris 2024, la Polynésie et le Haut-commissariat. Il s’agira de balayer en quelques jours les nombreux volets structurants que compose l’organisation de l’accueil des épreuves de surf au Fenua, à savoir les aménagements, l’hébergement, l’énergie, les télécommunications, le conventionnement, le sport et la sécurité entre autres.

En bout de programme, une conclusion générale de la tournée réunira autour d’une table l’équipe du COJO, les représentants du Gouvernement polynésien et leurs techniciens. Une visite attendue qui permettra d’avancer davantage sur la livraison opérationnelle des Jeux, en Polynésie française.