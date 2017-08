Le ComSup déménage pour rendre son terrain à Pirae

Le commandement supérieur des forces armées en Polynésie (ComSup) a débuté vendredi la première phase de son déménagement de Taaone vers la caserne Broche de Arue. Un déménagement qui se poursuivra jusqu’au 13 décembre, date à laquelle l’Etat restituera le terrain actuel de Taaone à la commune de Pirae.

Les 75 premiers civils et militaires du ComSup se sont installés lundi matin dans le nouveau bâtiment de la caserne Broche de Arue. Il s’agit d’une première phase d’un déménagement qui se déroulera par vagues successives jusqu’au 13 décembre. Le but étant de maintenir la continuité des services dans les différentes missions de l’armée en Polynésie. Fin octobre, c’est la Direction du commissariat et le Groupement de soutien de la base de Défense qui rejoindra le nouveau bâtiment. Au mois de décembre, le ComSup aura entièrement quitté le site de Taaone qu’il occupait depuis 1966. Les 1 200 militaires et civils du ComSup rejoindront un bâtiment moderne aux allures de navire et équipé de panneaux solaires et d’un toit végétalisé. Comme prévu par le contrat de redynamisation des sites de défense, le terrain sera rétrocédé par l’Etat à la commune de Pirae.